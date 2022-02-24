Pandemia

Pandemia

Bruno Campello de Souza
Feb 25, 2022

Tentei selecionar umas frases prediletas desse texto para ressaltar, mas não consegui. Ele é todo bom. Uma reflexão extremamente lógica e bem fundamentada levando a importantes paralelos entre a atualidade da pandemia da Covid-19 e a Alemanha nazista da época do Holocausto, indo muito além do lugar comum.

Ao ler o ensaio, é mpossível não lembrar imediatamente do aterrorizante aviso do psicólogo Jordan Peterson de que, caso eu ou você estivéssemos naquela época e lugar, seríamos muito mais facilmente carcereiros em Auschwitz do que heróis combatendo as forças do mal. Tenha pena (e medo) de quem rejeite essa possibilidade sem pestanejar.

Recomendo a todos, com o único porém de que o leitor precisa se preparar para fortes emoções oriundas justamente do fato de que o ensaio não recorre, em momento algum, aos clichês simplistas e baratos que tão facilmente se pode tirar do tema. O resultante turbilhão de ansiedade, vergonha, medo, raiva e tristeza é intenso por causa de constatações com impactos no aqui e agora, junto com a devastadora realização de que, cada um no seu grau, somos tanto algozes quanto vítimas.

João Paulo
Feb 25, 2022

Espetacular! Inteligente, histórico e muito bem escrito! Parabéns Filipe! Estamos procurando onde estão os "homens bons" desta pandemia!

