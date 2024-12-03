Pandemia
Covid-19: a pandemia revelou a sociedade mais covarde de todos os tempos
Se você acha que neste artigo vou minimizar as mortes, afirmar que deveríamos ter enfrentado a pandemia sem medo ou algo assim, você errou. Não é disso…
Há 15 horas
Filipe Rafaeli
7
2
Covid-19: The pandemic revealed the most cowardly society of all time
If you think that in this article I’m going to downplay the deaths, and claim that we should have faced the pandemic without fear or anything like that…
Há 15 horas
Filipe Rafaeli
19
7
6
setembro 2025
Um novo código de ética não escrito
O pacto de silêncio em torno das mortes de jovens.
set 24
Filipe Rafaeli
2
1
agosto 2025
‘Na saúde e na doença’, livro de Olavo Amaral sobre a pandemia, não serve como documento histórico
Cinco anos após a COVID-19, dois fatos desmontam narrativas oficiais – e sua ausência no livro de Olavo Amaral o inviabiliza como documento histórico.
ago 18
Filipe Rafaeli
1
Resposta a Sean Purdy, professor de história
Purdy é o cidadão normal com obediência cega à autoridade. É o cidadão normal que se congratula por ser um seguidor de regras, não importando se são…
ago 6
Filipe Rafaeli
julho 2025
Todas as militâncias que já fiz, por ranking de dificuldade
Em algumas, me aplaudem de pé, me chamam de gênio e pedem para tirar fotos juntos. Em outras, me chamam de burro e terraplanista. Até já jogaram…
jul 8
Filipe Rafaeli
4
fevereiro 2025
Explaining the uselessness of the Covid vaccine passport in a way even idiots can understand
Do you support this? I'm talking to you. Yes, you. I'll leave you without any arguments, speechless.
fev 10
Filipe Rafaeli
78
16
12
Explicando a inutilidade do passaporte sanitário de vacinas COVID de um jeito que até pessoas idiotas entendem
Você apoia isso? É com você que estou falando. Sim, você mesmo. Eu vou te deixar sem argumento algum, calado.
fev 10
Filipe Rafaeli
Hidroxicloroquina: os erros e delírios de Fernando Reinach em seu artigo no Estadão sobre Didier Raoult
O assunto é o estudo de Didier Raoult, cientista francês, que foi despublicado. Este texto é para quem quer conhecer os meandros da história.
fev 10
Filipe Rafaeli
2
dezembro 2024
The Vaccine Paradox
Have you ever stopped to think that there's a really crazy paradox about COVID-19 vaccines and vaccines in general?
dez 3, 2024
Filipe Rafaeli
37
2
6
O paradoxo das vacinas
Vocês já pararam para pensar que existe um paradoxo muito louco sobre as vacinas COVID-19 e vacinas em geral?
dez 3, 2024
Filipe Rafaeli
1
julho 2024
Os que defendem obrigatoriedade das vacinas COVID em crianças se assemelham a membros do Estado Islâmico
O Brasil é o único país do mundo que obriga vacinas COVID em crianças de 6 meses a 5 anos. No fim das contas, os argumentos daqueles que defendem são…
jul 1, 2024
Filipe Rafaeli
16
2
